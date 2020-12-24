«Ак Барс» одержал победу над московским «Динамо»
В четверг «Ак Барс» сыграл последний матч в 2020 году. Клуб обыграл московское «Динамо» со счетом 7:2.
Таким образом казанцы одержал восьмую победу подряд.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков (8-я минута), Михаил Глухов (12), Михаил Фисенко (23), Найджел Доус (27), Стефан Да Коста (29, 34) и Никита Дыняк (52). У проигравших отличились Илья Круглов (7) и Дмитрий Кагарлицкий (9).
Накануне «Ак Барс» также обыграл московский «Спартак». Игра завершилась со счетом 3:0.СпортХоккей Татарстан
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