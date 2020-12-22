«Ак Барс» обыграл московский «Спартак» со счетом 3:0

Казанский «Ак Барс» на матче в Москве обыграл «Спартак». Хоккеисты казанского клуба разгромили соперников со счетом 3:0.

Первую шайбу в ворота противника забросил Станислав Галиев. Затем свой первый гол за «Ак Барс» забил Тревор Мёрфи. Также отличился Найджел Доус.

Выезд продолжится игрой против «Динамо» на «ВТБ Арене», которая состоится 24 декабря. Следующий домашний матч «барсы» проведут 6 января против того же «Динамо»