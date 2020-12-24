Школьные автобусы и новогоднее настроение: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 23 декабря
Глава Актанышского района Энгель Фаттахов выложил фото утренней церемонии передачи школьных автобусов. Муниципалитеты получили ПАЗы, микроавтобусы Ford и новые «Газели».
Также полученными автобусами похвастались главы Дрожжановского и Высокогорского районов. Они также выложили снимки с новыми автобусами.
Глава Бавлинского района показал видео с открытия центральной елки. Ролик достоин Первого канала.
Новогодним настроением поделился и глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. Он снял короткое видео возле центральной детской библиотеки города.
ОбществоВласть Татарстан
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