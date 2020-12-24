В Татарстане два человека погибли из-за непотушенных сигарет
В Татарстане два человека погибли в двух пожарах из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.
При пожаре в одноэтажном кирпичном строении в селе Савалеево Заинского района пожарные обнаружили тело 52-летнего мужчины. Позже при тушении подсобного помещения в здании фермы в селе Дон-Урай Рыбно-Слободского района было обнаружено тело 43-летнего погибшего.
Предварительная причина обоих пожаров — неосторожное обращение с огнем при курении.
Ранее в Заинске при пожаре в жилом доме эвакуировали 33 человека.
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