В Татарстане два человека погибли из-за непотушенных сигарет

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Татарстане два человека погибли в двух пожарах из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

При пожаре в одноэтажном кирпичном строении в селе Савалеево Заинского района пожарные обнаружили тело 52-летнего мужчины. Позже при тушении подсобного помещения в здании фермы в селе Дон-Урай Рыбно-Слободского района было обнаружено тело 43-летнего погибшего.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

Предварительная причина обоих пожаров — неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее в Заинске при пожаре в жилом доме эвакуировали 33 человека.



Ольга Плешкова