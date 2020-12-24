В Казани на Изумрудном озере незаконно разместили бани-бочки

В Казани на территории Изумрудного озера установили две бани-бочки. Сообщение об этом в Центральное территориальное управление Минэкологии РТ направила Казанская межрайонная природоохранная прокуратура.

Инспекторы Минэкологии РТ выехали на место и обнаружили, что владельцы бани самовольно заняли водный объект. В отношении физлица составили протокол по статье «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий» (ст. 7.6 КоАП РФ), говорится на сайте ведомства.

Фото: tatarstan.ru

Ранее в Лениногорске организацию оштрафовали за несовершенство системы очистки сточных вод на 150 тыс. рублей.



Татьяна Леухина