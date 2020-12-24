Умер известный татарстанский композитор Лоренс Блинов

Сегодня на 85-м году жизни умер советский и российский композитор, философ, поэт, педагог Лоренс Блинов. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Причина смерти композитора не уточняется.

Лоренс Блинов родился 4 сентября 1936 года в Казани. В 1961 году он окончил Казанское музыкальное училище по классу композиции. В 1966 году — Казанскую государственную консерваторию. С 1965 года стал преподавать теоретические предметы в специализированной музыкальной школе-десятилетке при Казанской консерватории.



Фото: wikipedia.org

Лоренс Блинов — участник следующих музыкальных и литературных проектов: «Астраханские вечера современной камерной музыки», «Европа — Азия», «Московская осень», советско-западногерманского симпозиума «Музыка и время» (1988 год), XIX Всемирного философского конгресса (1993 год), Первого российского философского конгресса (1997 год) и многих других.

С 1969 года — член Союза композиторов России, член Союза писателей XXI века.

Татьяна Леухина