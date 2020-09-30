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Промышленность

В Минэкологии Татарстана назвали предприятие, ответственное за неприятный запах в Челнах

23:57, 30.09.2020
В Минэкологии Татарстана назвали предприятие, ответственное за неприятный запах в Челнах
Фото: eco.tatarstan.ru

В Минэкологии Татарстана установили, какое предприятие стало причиной неприятного запаха в Набережных Челнах. Выброс произошел из-за неисправности очистной установки.

Виновником стало занимающееся производством строительных изделий ООО «Экоснаб НЧ», расположенное в промзоне БСИ, сообщили «Реальному времени» в министерстве.

За использование вышедшего из строя оборудования, а также невыполнение мероприятий по улавливанию, предупреждению, устранению аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в отношении юридического лица составлены административные протоколы по ст.8.1 КоАП РФ и ч.3 ст.8.21 КоАП РФ.

Выдано представление об устранении выявленных нарушений сроком на месяц.

Напомним, в начале сентября жители Замелекесья пожаловались на запах гари. Челнинцы утверждали, что запах горелой резины исходит от федеральной трассы М-7.

ПромышленностьОбществоВластьБизнес Татарстан
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