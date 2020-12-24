Треть казанцев не планируют дарить подарки на Новый год

По результатам опроса, проведенного РГС Банком, 34% жителей Казани не планируют дарить родным и близким подарки на Новый год. 21% опрошенных собираются преподнести недорогие презенты.

8% казанцев будут выбирать новогодние подарки с учетом скидок и возможности получения кешбэка на карту при покупке. 3% опрошенных планируют купить презенты близким на посленовогодних распродажах.

Фото: Дмитрий Резнов

Намерены оформить кредит на приобретение дорогих новогодних подарков 2% казанцев, а 38% жителей Казани заранее откладывали средства на покупку презентов к Новому году.

По данным исследования Superjob, россияне хотели бы получить в подарок к Новому году машину, дачу, ювелирные украшения или пачку лотерейных билетов.



Татьяна Демина