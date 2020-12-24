Минниханов отметил Группу компаний ТАИФ как одного из основных инвесторов

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Президент Татарстана Рустам Минниханов на пресс-конференции сообщил, что по итогам 9 месяцев 2020 года прямые иностранные инвестиции сократились на 24—25%. А вот инвестиции из других регионов РФ, по словам главы РТ, выросли на 13%.

«Основной инвестор — это наши реинвестиции, это наши предприятия. Это Группа компания «Татнефть», это Группа компаний ТАИФ, это наши энергетики», — отметил Минниханов.

Ранее исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский рассказал, что иностранные инвесторы считают Татарстан одним из самых привлекательных регионов для инвестиций — так считают 12% инвесторов.