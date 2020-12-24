В Казани пройдет аукцион по реализации прав на размещение точек продажи цветов у кладбищ
Комитет потребительского рынка исполкома Казани 14 января 2021 года проведет электронный аукцион по продаже прав на размещение сезонных объектов по реализации цветов. Извещение об этом опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Все точки продажи размещены у кладбищ:
- ул. Машинистов (у входа на кладбище машинистов);
- ул. Новосельская (у входа на кладбище жилого массива Мирный);
- Мамадышский тракт (у входа на Самосыровское кладбище);
- ул. Прибольничная, 2 (у входа на кладбище жилого массива Дербышки).
Срок размещения объектов — 7 месяцев.Общество Татарстан
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