Новости общества

10:40 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани пройдет аукцион по реализации прав на размещение точек продажи цветов у кладбищ

10:10, 24.12.2020
В Казани пройдет аукцион по реализации прав на размещение точек продажи цветов у кладбищ
Фото: kzn.ru

Комитет потребительского рынка исполкома Казани 14 января 2021 года проведет электронный аукцион по продаже прав на размещение сезонных объектов по реализации цветов. Извещение об этом опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Все точки продажи размещены у кладбищ:

  • ул. Машинистов (у входа на кладбище машинистов);
  • ул. Новосельская (у входа на кладбище жилого массива Мирный);
  • Мамадышский тракт (у входа на Самосыровское кладбище);
  • ул. Прибольничная, 2 (у входа на кладбище жилого массива Дербышки).

Срок размещения объектов — 7 месяцев.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем