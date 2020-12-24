МЧС Татарстана потратит на капремонт пожарных машин 120 млн рублей

Фото: Олег Тихонов (архив)

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана потратит 120,7 млн рублей на оказание услуг по капитальному ремонту пожарных автомобилей. Деньги на эти цели выделят из бюджета РТ, говорится в тендере, опубликованном на сайте госзакупок.

Заявки принимаются до 31 декабря 2020 года. Итоги аукциона подведут 12 января 2021 года. Сроки оказания услуг: 300 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Всего МЧС хочет отремонтировать 27 пожарных машин, находящихся в Казани, Набережных Челнах и других населенных пунктах Татарстана. В ремонтные работы входят установка дизельного двигателя, корпуса воздушного фильтра, нового радиатора и т. д.