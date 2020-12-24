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В Нижнекамске открылась золотая 16-метровая елка

09:25, 24.12.2020
В Нижнекамске открылась золотая 16-метровая елка
Фото: пресс-служба Главы НМР

В Нижнекамске в парке «СемьЯ» открылась золотая 16-метровая елка, сообщает пресс-служба главы Нижнекамского района РТ.

Вокруг елки построили ледовый городок с горками, лабиринтами и аттракционом «Чаша». Нижнекамцы также могут сделать праздничные фотографии на фоне больших светящихся цифр 2021.

Фото: пресс-служба Главы НМР

Сообщается, что 25 декабря в 18.00 елочные городки в Нижнекамске откроются в Парке нефтехимиков и в сквере «Шинник».

Торжественное открытие первого елочного городка в Нижнекамске в парке «Велики» состоялось 12 декабря.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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