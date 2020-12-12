В Нижнекамске открыли городскую елку

В Нижнекамске сегодня состоялось торжественное открытие елочного городка в нижнекамском парке «Велики». Мероприятие прошло на главной сцене парка с участием творческих коллективов города.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

На празднике были забавные снеговики, которые устроили флешмоб прямо около восемнадцатиметровой ели, украшенной яркими гирляндами и велосипедами. Новогодний городок в парке «Велики» открывает свои двери уже третий год подряд.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района

В этом году в Нижнекамске создадут 7 таких площадок, каждая из которых имеет свою неповторимую особенность, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Татьяна Леухина