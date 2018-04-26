Татарстанский «Технотрон» получит займ в ФРП на 215 млн рублей для производства автокомпонентов

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем АО «ПТФК «Технотрон» (Набережные Челны) на 215,2 млн рублей. Об этом сказано в сообщении пресс-службы фонда.

Средства планируется направить на развитие производства автокомпонентов для грузовых автомобилей, включая «КАМАЗ». В рамках проекта планируется производить вязкостные муфты с крыльчаткой вентилятора, тягово-сцепные устройства, седельно-сцепные устройства и ряд деталей экстерьера кабины.

По данным ФРП, доля «Технотрона» на российском рынке этих видов комплектующих составляет около 22%, остальное приходится на иностранных производителей. За счет реализации проекта фонд прогнозирует, что доля импорта снизится до 47% к 2022 году.

Предполагается, что общая стоимость проекта составит 312,2 млн рублей.



Ранее стало известно, что Венесуэла намерена закупать у России автозапчасти для «КАМАЗов» за криптовалюту.