Татарстанский «Технотрон» получит займ в ФРП на 215 млн рублей для производства автокомпонентов
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил заем АО «ПТФК «Технотрон» (Набережные Челны) на 215,2 млн рублей. Об этом сказано в сообщении пресс-службы фонда.
Средства планируется направить на развитие производства автокомпонентов для грузовых автомобилей, включая «КАМАЗ». В рамках проекта планируется производить вязкостные муфты с крыльчаткой вентилятора, тягово-сцепные устройства, седельно-сцепные устройства и ряд деталей экстерьера кабины.
По данным ФРП, доля «Технотрона» на российском рынке этих видов комплектующих составляет около 22%, остальное приходится на иностранных производителей. За счет реализации проекта фонд прогнозирует, что доля импорта снизится до 47% к 2022 году.
Предполагается, что общая стоимость проекта составит 312,2 млн рублей.
Ранее стало известно, что Венесуэла намерена закупать у России автозапчасти для «КАМАЗов» за криптовалюту.ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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