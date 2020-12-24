В ОНК считают необходимым ввести общественный контроль в исправительных центрах и вытрезвителях

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков считает, что исправительным центрам и вытрезвителям требуется общественный контроль. Он хочет, чтобы соответствующие поправки внесли в федеральное законодательство.

«Федеральный закон об общественном контроле, на основании которого действуют ОНК, содержит исчерпывающий перечень мест принудительного содержания — тех учреждений и помещений, которые могут посещать члены комиссий, и лиц, с которыми мы можем там общаться. Исправительные центры в нем не упомянуты. Как и вытрезвители, законопроект о возрождении которых Госдума приняла в третьем чтении», — приводит слова Волкова RT.

Фото: oprf.ru

Он убежден, что члены ОНК должны иметь право посещать эти учреждения. Правозащитник подчеркнул уникальность такого института, как общественный контроль в местах лишения свободы.

Напомним, во вторник Госдума окончательно приняла закон, позволяющий региональным властям создавать вытрезвители. Правила работы вытрезвителей и виды оказываемой помощи утвердят на федеральном уровне.