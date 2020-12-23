Минниханов попросил Путина разрешить регионам проводить торги по капремонту

Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании Госсовета РФ попросил президента России Владимира Путина разрешить регионам проводить торги по капитальному ремонту.

Глава республики заявил, что регионам недостаточно полномочий для того, чтобы сократить и оптимизировать конкурсные процедуры по проведению капремонта в многоквартирных домах.

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«Сейчас он [вопрос] в значительной степени зарегулирован, регионы обладают незначительным объемом полномочий. Поэтому просил бы вас, Владимир Владимирович, дать поручение правительству по внесению изменений в постановление №615 в части наделения субъектов Российской Федерации полномочиями по определению порядка проведения торгов», — сказал Минниханов.

Ранее кабмин Татарстана сократил финансирование капремонта на 2020 год.



Ольга Плешкова