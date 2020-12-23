Анонимные телеграмеры замерли в ожидании монетизации

«Telegram просуществует еще долго»

С 2021 года сервис Telegram начнет монетизироваться за счет платных дополнительных функций. Такое заявление сделал сегодня основатель мессенджера Павел Дуров. Ранее он якобы оплачивал счета компании из личных сбережений (в том числе из средств от продажи доли «ВКонтакте»), но рост пользователей приводит к соответствующим расходам. Сейчас же у компании, по словам Дурова, есть только два выхода — «продаться более крупному игроку», как это сделал другой мессенджер — WhatsApp, или начать зарабатывать деньги.

«По мере того, как Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей, многие задают вопрос: кто будет платить за этот рост? Ведь чем больше пользователей, тем больше расходов на серверы и трафик. А поддержка проектов нашего масштаба обходится в сотни миллионов долларов в год», — отметил в своем заявлении Дуров.

Сейчас у компании, по словам Дурова, есть только два выхода — «продаться более крупному игроку», как это сделал другой мессенджер — WhatsApp, или начать зарабатывать деньги. Фото: ixbt.com

По его словам, он сразу отмел идею продажи компании, отметив, что «Telegram просуществует еще долго». Поэтому остается монетизация: «При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения».

Из сообщения Дурова можно вынести следующее:

Telegram останется бесплатным для обычных пользователей. Для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями предложат новые функции, в том числе и платные;

рекламы в личных и групповых чатах не будет, так как она, по мнению Дурова, «неприемлема»;

Мессенджер выпустит собственную рекламную платформу, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а самому сервису позволит покрывать расходы на серверы и трафик. Ее выпуск связан с тем, что многие каналы используют для распространения рекламы сторонние платформы и она от них навязчива;

монетизация будет приносить пользу не только самому мессенджеру, но и авторам каналов. В частности, владельцы каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату, авторы платных стикеров, если такие появятся, также получат часть дохода.

«Таким мы видим путь Telegram. Благодаря ему мы сможем внедрить множество новых функций и приветствовать миллиарды новых пользователей в течение грядущих десятилетий. Этот подход позволит нам оставаться независимыми, сохранить наши ценности и предложить миру пример технологической компании нового типа», — заключил Дуров.

Добавим, что сегодня Telegram объявил об еще одном новшестве — запуске голосовых чатов в группах, в которых одновременно могут общаться тысячи участников.

«Дуров просто обязан теперь записывать предновогодние обращения к россиянам»

Несмотря на то, что новость о грядущей монетизации Telegram, как ни крути, важна для телеграм-сообщества, далеко не все топовые телеграм-каналы уделили ей внимание.

Из тех, кто прокомментировал, — генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, правда, не по существу: «Прочитав пост Павла Дурова о грядущей монетизации «Телеграма» (спойлер: никто ничего не заметит), считаю, что он просто обязан теперь записывать предновогодние обращения к россиянам».

Более детально и по теме прошлась общественный деятель и автор нескольких телеграм-каналов Кристина Потупчик. Она назвала монетизацию интересным шагом и отдельно остановилась на рекламной платформе:



«Акцент — на дополнительных функциях для бизнес-аккаунтов и бирже рекламы. И если с первым пунктом всё более-менее понятно, то новая рекламная платформа для каналов однозначно окажет влияние на уже сложившийся к сегодняшнему дню рынок размещений.

В худшую или лучшую сторону — будет зависеть от примерно миллиона условий. Но в первую очередь — от механики реализации биржи. Понятно, что всё равно останутся заказчики, которые не любят пометку «#реклама». Понятно, что «серая зона» размещений заказов никуда из-за появления биржи не денется. Понятно, что это был ожидаемый шаг».

Потупчик задалась вопросом, будет ли выгода перехода на эту биржу и в чем: «Зачем, условно говоря, нужна будет прокладка в виде «рекламной платформы» и чем она сможет привлечь рекламодателей, если сегодня уже существуют устоявшиеся механизмы коммуникаций с владельцами каналов по таким вопросам? Как это будет реализовано?".

— Вообще, учитывая огромную серую, белую и чёрную экономику вокруг Telegram, не зарабатывать самой для компании как-то странно, — коротко комментирует новость телеграм-канал издания Roem.ru.



Телеграм-канал о музыкальной индустрии «Рузке продюссер» также обращает внимание то, что по этому пути уже давно прошло другое детище Дурова — «Вконтакте».

«Новость о монетизации тележки критично важна для рус индустрии в том плане, что Телега давно стала чем-то вроде «альтернативного Интернета» — можно найти практически любую инфу, не выходя за пределы мессенджера. Помню, как на старте запуска таргетированной рекламы ВК почти все музыканты плевались: «Фу, это для коммерции, нам тут делать нечего». Сейчас в принципе тяжело представить себе русскоязычный релиз без промо с помощью таргета».

«Мы все этого ждем с определенным страхом»

Медиаисследователь и секретарь Союза журналистов России Юлия Загитова отметила, что пока не понимает, каким образом будет идти монетизация, потому что у нее есть всегда несколько путей, и назвала ее оправданной. Однако некоторые из возможных вариантов монетизации могут стать для мессенджера приговором.



«Первый путь — появляется умная лента и алгоритмизирует весь процесс, то есть вы наблюдете за тем контентом, с которым больше всего взаимодействуете. Я так понимаю, это убьет сразу мессенджер. Поэтому надеюсь, что этого не будет. Второй момент — это возможные каталоги и биржи каналов, что тоже мне кажется не очень хорошо, и это видно по кейсу «ВКонтакте», когда биржа пабликов сейчас переживает трудные времена, и соцсеть меняет также подход к монетизации», — сказала она, отметив, что также не понимает как юбудет работать рекламная платформа от Telegram.

По словам Загитовой, платформе пора меняться: «Он (Дуров) нас готовит к тому, что Telegram изменится. Как другие социальные сети мы прекрасно знаем, и у всех этих изменений есть обратная сторона, когда пользователю или создателю контента становится неудобно... Конечно, сейчас возник момент, когда платформе надо меняться, и и надо как-то легализовать весь заработок, доход, который есть внутри мессенджера... Мы все этого ждем с определенным страхом, потому что знаем, как это на других площадках происходит».



Татарстанский медиа-менеджер Ярослав Муравьев в разговоре с «Реальным временем» отметил, что к мессенджеру давно были вопросы по поводу того, на чем он зарабатывает и сейчас они сняты. Но он предупредил — появление монетизации не всегда хорошо влияет на развитие контента.

«Допустим, с появлением таргета в социальных сетях — и в «ВКонтакте», и в Instagram — роль админов, ну тех кто работает с контентом, упала, потому что если раньше нужно было взаимодействовать с теми, кто создаёт контент, то теперь можно только за счет таргета находить аудиторию. Поэтому не знаю, как здесь, у Telegram, механика будет, но в этом есть риск, что монетизация для производителей контента может упасть», — отметил Муравьев.



Дарья Пинегина