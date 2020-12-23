В 2021 году средняя ставка по ипотеке будет меньше 8% — Хуснуллин

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2021 году правительство планирует продолжить работу по снижению процентных ставок по ипотеке. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам вице-премьера, средняя ставка по ипотеке в 2021 году составит ниже 8%.

«Такого значения мы должны были достигнуть только в 2024 году, согласно вашему указу от 2018 года. В этом году этот показатель будет исполнен досрочно», — обратился Хуснуллин к президенту Владимиру Путину.

Фото: realnoevremya.ru

В последующие годы правительство намерено снизить ипотечные ставки до 6%. Однако ставка будет корректироваться с учетом реальных доходов граждан и макроэкономических показателей, сообщает ТАСС.

Ранее Хуснуллин сообщил, что рост цен на новостройки в 2021 году будет на уровне инфляции.



Ольга Плешкова