Хуснуллин: рост цен на новостройки в 2021 году будет на уровне инфляции

Вице-премьер России, куратор ДОМ.РФ Марат Хуснуллин заявил, что «по его ощущениям» в следующем году рост цен на недвижимость на первичном рынке ожидается на уровне инфляции или чуть выше.

В целом по стране стоимость жилья выросла на 8%, рассказал Хуснуллин в интервью программе «Вести». Это связано с увеличением зарплат строителям на фоне оттока мигрантов, курсом валюты и замедлением строительных работ на фоне пандемии коронавируса.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что сегодня премьер-министр Михаил Мишустин назначил Хуснуллина куратором ДОМ.РФ. Также он будет отвечать за РНКБ Банк (Российский национальный коммерческий банк).



Татьяна Демина