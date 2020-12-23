В России скорректируют нацпроекты и утвердят национальный план за 39 трлн рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил утвердить единый национальный план и обновленные нацпроекты. Инициатива прозвучала в ходе заседания Госсовета РФ и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

На реализацию единого национального плана выделят более 39 триллионов рублей за три года.

При подготовке единого плана в Центре национальных проектов были сформированы 25 межведомственных рабочих групп, куда вошли представители почти всех министерств и ведомств. «На реализацию единого плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года — более 39 триллионов рублей, или около 13 триллионов рублей в год», — передает «РИА Новости» слова премьера.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, правительство скорректировало национальные проекты в соответствии с обновленными целями и задачами. По каждому из проектов выделили общественно значимые результаты, которые повлияют на улучшение качества жизни граждан и условия ведения предпринимательской деятельности, а также описаны показатели их достижения. К реализации обновленных нацпроектов планируется приступить с 1 января 2021 года.

Татьяна Леухина