Госдума приняла закон о признании физлиц иноагентами

Госдума в третьем чтении приняла закон о признании физлиц и незарегистрированных общественных объединений, которые получают финансирование из-за рубежа, иноагентами за политическую деятельность в России. Граждане обязаны подать уведомление о включении их в перечень иностранных агентов, а затем раз в полгода представлять отчет о своей деятельности.

Физлица, зарегистрированные иноагентами, не могут занимать должности на государственной и муниципальной службе, также их не будут допускать к государственной тайне — до прекращения деятельности в качестве иностранного агента.

Информация о политической деятельности, которую они будут распространять, в том числе через СМИ, должна соответствующим образом маркироваться.

Фото: duma.gov.ru

В отношении финансируемых из-за рубежа незарегистрированных общественных объединений устанавливается уведомительный порядок учета. На основании сведений в уведомлениях составят реестр. Включенные в реестр объединения должны будут каждый квартал информировать Минюст РФ об объеме и целях получаемого зарубежного финансирования и расходовании этих средств.

Также в документе уточняется понятие «политическая деятельность». Под ней подразумевается организация и участие в митингах и шествиях, а также участие в выборах, деятельности политических партий и формирование общественно-политических взглядов и убеждений (в том числе с помощью опросов и исследований).

Также сегодня Госдума в третьем чтении приняла закон, наделяющий правительство РФ полномочиями по регулированию цен на отдельные социально значимые продукты.



Татьяна Леухина