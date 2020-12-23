Завтра в Казани пройдут массовые проверки общественного транспорта

Завтра, 24 декабря, с 16.00 до 18.00, в Приволжском районе Казани ГИБДД проведет рейд по автобусам. Инспекторы проверят транспортные средства, которые осуществляют регулярные или по заказу пассажирские перевозки по муниципальным, межмуниципальным, межрегиональным маршрутам.

Под пристальным вниманием будут лица, которые не соблюдают правила перевозки пассажиров, управляют автобусом без соответствующих документов или с техническими неисправностями. Адресная работа будет проводиться и с водителями, уклоняющимися от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД РФ в установленные законом сроки.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При выявлении технических неисправностей транспортных средств, их будут эвакуировать, сообщает отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Казани.

Вчера казанцев предупредили об увеличении интервала движения автобусов. Это связано с тем, что в транспорте начали устанавливать пиропатроны и новые огнетушители.



Татьяна Леухина