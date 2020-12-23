В четырех районах Казани превышена предельно допустимая концентрация формальдегида

Сразу в четырех районах Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида, об этом свидетельствуют данные сайты Гидрометцентра Татарстана.

Станция мониторинга чистоты воздуха, установленная на ул. Мартына Межлаука, показывает, что концентрация формальдегида составляет 0,19 мг/м3 при ПДК в 0,05 мг/м3.

Источник: tatarmeteo.ru

Почти в три раза выше ПДК содержание формальдегида в Азино — 0,138 мг/м3 и в Ново-Савиновском районе Казани — 0,132 мг/м3.

Источник: tatarmeteo.ru

В Авиастроительном районе Казани концентрация формальдегида составляет 0,109 мг/м3.

Данные приведены за промежуток между 13 часами 21 декабря и 07 часами 22 декабря.

Напомним, что, по данным исследований, 2020 год побил рекорд по уровню загрязнения атмосферы в российских регионах за последние 16 лет.



Татьяна Демина