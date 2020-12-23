В России стали выдавать международные «зеленые» сертификаты на энергию «Евросибэнерго» и Абаканской СЭС

Первой компанией — участником выпуска международных сертификатов возобновляемой энергии International Renewable Energy Certificate стал производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой энергии En+ Group.

Сертификаты соответствуют объемам электрической энергии, производимой компаниями из En+Group: АО «Евросибэнерго» и ООО «Абаканская СЭС». Об этом сообщила пресс-служба производителя.

— Энергия, произведенная данными компаниями, гарантированно отвечает всемирно признанным «зеленым» стандартам. En+ Group может поставлять сертификаты I-REC клиентам и партнерам, заинтересованным в выпуске продукции, соответствующей современным экологическим трендам, развитии «зеленых» технологий и повышении прозрачности деятельности участников всей энергетической отрасли, — сообщают в компании.

Сертификаты соответствуют ключевым стандартам устойчивости: GHGP, CDP и RE100. Потребители энергии могут использовать сертификаты I-REC для выполнения требований этих стандартов, сокращения выбросов парниковых газов «второго уровня» и для реализации политики корпоративной социальной ответственности. Выпуск сертификатов I-REC в отношении электрической энергии от российских электростанций обеспечивает аккредитованная Ассоциация участников рынков энергии «Цель номер семь».

— Для нас важно соответствовать лучшим мировым показателям в области устойчивого развития, качества и надежности генерации и поставок энергии, поэтому En+ Group осуществляет масштабные работы по реконструкции и модернизации генерирующего оборудования гидроэлектростанций. Этим также обеспечивается замещение электроэнергии, вырабатываемой на тепловых электростанциях, что приводит к существенному снижению выбросов парниковых газов и улучшению экологии в регионах присутствия, — передает исполнительный председатель совета директоров En+ Group Лорд Баркер.