В ГИБДД дали советы по обгону зимой

Фото: Максим Платонов (архив)

В ГИБДД рассказали, что маневры на зимней дороге требуют особого подхода и отличаются от действий водителя в летнее время. Госавтоинспекция дала несколько советов по обгону для автомобилистов.

Эксперты отметили несколько факторов, которые отражаются на вождении зимой: снег, ограниченная видимость, разнородное покрытие и широкие полосы вдоль дороги, оставшиеся после очистки спецтехникой, пишут «Известия».

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

В ГИБДД советуют проводить на встречной полосе как можно меньше времени. Весь маневр следует производить максимально быстро.

Также следует заранее разогнаться быстрее, чем едет автомобиль впереди. При выезде на «встречку» уже необходимо иметь запас в скорости.

Отказаться от обгона нужно сразу, как только ситуация на дороге изменилась.