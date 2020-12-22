Символ года, герои полей и «Молодой гвардии»: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 22 декабря

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров показал своим подписчикам быка, снятого в одном из местных хозяйств. «Какой бык, таким и должен быть 2021 год...», — оптимистично написал чиновник.

Хлеборобов своего района поздравил арский глава Ильшат Нуриев. Он выложил видео, прославляющее работников полей. Пост он подписал двумя хэштегами: #Арск и #ГероиПолей.

Глава Буинского района Ранис Камартдинов восхищается другими героями. Он рассказал о лауреатах республиканской премии «Герои нашего времени». Среди них Данила Смирнов, Самат Фаскутдинов и Руслан Смирнов.

Свои герои есть и других районах. Например, высокогорский глава Рустам Калимуллин чествует Саиду Закирову, которая заняла первое место в первенстве Казани по фигурному катанию. Девочка является воспитанницей спортшколы «Биектау».

Красивое новогоднее фото на этот раз решил выложить глава Чистопольского района Дмитрий Иванов. В его Instagram появилось вечернее фото городской площади, на котором красуется композиция из памятника Ленину и больших новогодних шаров.