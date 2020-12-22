«Даль-Кама» предъявила требования к бывшему владельцу на 62 млн рублей
Арбитражный управляющий бизнесмена Гочи Кварцхелии сообщил, что в реестр требований кредиторов обанкротившегося предпринимателя включено его бывшее предприятие — Зеленодольский мясокомбинат «Даль-Кама».
Комбинат требует почти 62 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного в реестре требований кредиторов.
Согласно сообщению, 30 млн были выплачены бизнесмену как дивиденды за 2014 год, а еще 31 млн рублей — за 2015-й. Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд признал эти сделки недействительными.
Ранее сообщалось, что суд признал законным требование привлечь к субсидиарной ответственности Кварцхелию и экс-гендиректора предприятия Сергея Мунтаниола и взыскать с них 37,5 млн рублей.Бизнес Татарстан
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