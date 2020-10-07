Суд оставил в силе решение привлечь бывших руководителей «Даль-Камы» к выплате 37,5 млн рублей

Бывший владелец зеленодольского мясоперерабатывающего комбината «Даль-Кама» Гоча Кварцхелия и экс-гендиректор предприятия Сергей Мунтаниол не смогли оспорить решение о привлечении их к субсидиарной ответственности.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение АС РТ. Оба экс-руководителя должны разделить долг в размере 37,5 млн рублей, следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве.

В то же время суд отклонил заявление конкурсного управляющего о необходимости привлечь к субсидиарной ответственности еще одного экс-гендиректора предприятия Руслана Хамадишина.

Ранее «конкурсник» уже требовал с Хамадишина 9,3 млн рублей убытков, причиненных комбинату в период исполнения им обязанностей.

