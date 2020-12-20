В Альметьевске открыли общественный центр «Алмет»
В субботу, 19 декабря, в Альметьевске открылся общественный культурный центр «Алмет». Он разместился в здании бывшего универмага.
Площади объекта увеличили вдвое, пристроив к нему три этажа, сообщает пресс-служба «Татнефти».
В общественном центре действуют выставка музыкальных инструментов народов мира, интерактивная выставка одной картины «Мадонна с младенцем» итальянского художника Франческо Убертини, Digital академия Альметьевска, интерактивный научно-познавательный центр «Альметрика». Также открыло свои двери кафе «Эклерная».
Предполагается, что в центре также будут работать языковая школа, концертный зал и ресторан «Сыроварня».
Напомним, реконструкция здания завершилась в конце осени. В ноябре застройщик получил заключение о соответствии.ПромышленностьНефтьОбществоИнфраструктураНедвижимость Татарстан
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