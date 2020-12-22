В Советском районе Казани появился новогодний персонаж Добрый Советский

В Советском районе Казани пройдет несколько праздничных елок с участием новогоднего персонажа, которому дали имя Добрый Советский.

Роль этого персонажа исполняет казанский артист Руслан Риманас, сообщается на сайте мэрии Казани.

22 декабря в 18.30 Добрый Советский появится на перекрестке улиц Патриса Лумумбы и Гвардейской. Через час он выступит на Советской площади;

23 декабря в 18.30 — у елки, расположенной по адресу: ул. Минская, 22, в 19.00 — на остановке рядом с ТЦ «Мега»;

24 декабря в 18.00 — в ЖК «Светлая Долина», 25 декабря в 19.00 — в сквере по ул. Даурской, рядом с фигурами «Балерины».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Казанцам предлагают принять участие в конкурсе. Для этого необходимо сфотографироваться с персонажем и выложить снимок в Instagram, поставить хештег #добрыйсоветский и отметить аккаунт Советского района sovetskiy_kzn. Победитель будет выбран случайным образом 28 декабря.

