Стали известны обладатели призов зрительских симпатий кинопремии «Алтын Тәлинкә»

Фото: предоставлено пресс-службой дирекции «Время кино»

Учрежденная в Казани межрегиональная кинопремия «Алтын Тәлинкә» («Золотая тарелка») подвела итоги зрительского голосования. Если профессионалы называют лучших позже, в августе, то независимое зрительское жюри обозначает своих лидеров в декабре.

В тройку лидеров зрительского рейтинга — 2020 вошли работы российских кинематографистов из регионов. Так, «Несостоявшийся рейс» башкирского режиссера Эльвиры Шрайнер награжден авторской призовой тарелкой. Фильм «Безымянный» Павла Головина из Челябинской области получил денежный приз в 200 тыс. рублей. Кинолента «Сайти сын Зоули» ингушского режиссера Амура Амерханова награждена дипломом.

Фото: Максим Платонов (архив)

Денежный приз в номинации получил только Павел Головин в соответствии с условием грантового направления Фонда президентских грантов. По нему на денежный приз могут претендовать только проекты авторов возрастной категории до 35 лет.

Автором и инициатором кинопремии, которая проводится на средства Фонда президентских грантов, выступает дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино».

В рамках кинопремии проходит также юбилейный образовательный форум «Время кино». 23 декабря в Галерее современного искусства ГМИИ Татарстана его продолжит презентация нового альманаха из каталога «Алтын Тәлинкә». Самые актуальные и трендовые жанры и стили кино, отсутствие привычной логики повествования, контрастные высказывания, эффектный визуальный язык — все это скрыто в альманахе под названием «Черный ящик. Требуется расшифровка!». Представит новый сборник фильмов киновед, кинокритик Адиля Хайбуллина.

Анна Тарлецкая