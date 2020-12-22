Black Star Wear в Казани пал жертвой пандемии

Магазин по цене автомобиля

Как выяснило «Реальное время», в Казани готовится к закрытию магазин известной (теперь уже бывшей) франшизы певца Тимати Black Star Wear. Последний магазин в ГУМе сейчас распродает со скидками оставшуюся продукцию, а владельцы готовы уступить заведение просто по цене всех товарных остатков — оцениваются они сейчас в один-два миллиона рублей. Или даже обменять на авто или недвижимость. Если покупателя на заведение не найдется, его закроют.

Информацию об этом корреспонденту «Реального времени» подтвердил Альберт Сахипгараев, один из совладельцев магазина. Напомним, те же владельцы выставляли на продажу магазины Black Star Wear еще в середине 2019 года. Тогда магазинов было два — один в ГУМе и один в «Парк Хаусе», их оценивали в 11 млн рублей.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», помимо Сахипгараева, бизнесом владели еще трое казанских бизнесменов — Тимур Гонежук, Ильназ Габидуллин и Ильнар Хисамов. Также в бизнесе участвовал и Ленар Юсупов — он размещал объявление о продаже в 2019 году. Сейчас то юрлицо уже находится в стадии ликвидации, а оставшееся юрлицо числится за Гонежуком единолично.

Те же владельцы выставляли на продажу магазины Black Star Wear еще в середине 2019 года. Тогда магазинов было два — один в ГУМе и один в «Парк Хаусе», их оценивали в 11 млн рублей. Фото: Максим Платонов

И тогда, и сейчас владельцы отмечали, что бизнес приносит прибыль — в 2019 году прибыль была 900 тысяч рублей, в 2020 году — в среднем около 550 тысяч рублей. Данные за 2019 год подтверждаются информацией базы «СПАРК-Интерфакс»: тогда казанское ООО «Блэк Стар» получило выручку в 25,2 млн рублей и чистую прибыль в 913 тыс. рублей.

Поменяли одежду от Black Star на медицинские маски и халаты

Как пояснил Сахипгараев, в 2019 году от продажи решено было отказаться. Теперь же свои коррективы внесла пандемия, добавляет он.

— После пандемии один из магазинов, который в «Парк Хаусе», мы закрыли. Остался один магазин, мы решили закрыть его в связи с тем, что сейчас другим делом занимаемся.

Одно из направлений этого «другого дела» светилось в СМИ — Духовное управление мусульман Татарстана сообщало, что в республике появится мобильное приложение, в котором содержится информация об исламе и православии в Татарстане. Приложение называлось «Аминь», а презентовали его муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину как раз Гонежук и Юсупов. Корреспонденту «Реального времени», впрочем, не удалось обнаружить такого приложения в App Store и Play Market.

Последний магазин в ГУМе сейчас распродает со скидками оставшуюся продукцию. Фото: yandex.ru

Однако Сахипгараев заявил, что основной бизнес остался связан с одеждой — правда, уже с пошивом.

«И не только одежда, пошив и медицинских изделий, масок, халатов и так далее», — рассказал он.

Тот же Сахипгараев осенью этого года зарегистрировал в Казани ООО «Гаратекс», основным видом деятельности которого является оптовая торговля одеждой и обувью. За Гонежуком уже четыре года числится фирма ООО «Дублий Групп», которая занимается уже розничной торговлей одеждой — в 2019 году она получила 19,57 млн рублей выручки и 100 тыс. рублей чистой прибыли.

Александр Артемьев