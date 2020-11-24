Почти 90% заболевших коронавирусом жителей Татарстана вылечились

Фото: Ринат Назметдинов

За прошедшую неделю в Татарстане количество человек, выздоровевших от общего числа заболевших COVID-19, уменьшилось до 87%. Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По состоянию на 24 ноября, в республике от COVID-19 вылечились 8 598 человек (+375 татарстанцев за последнюю неделю).

Источник: Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)

Татарстан по-прежнему занимает третье место по доле выздоровевших в Приволжском федеральном округе. Лидирует в ПФО по данному показателю Самарская область (90%). Второе место у Чувашии — 89%. Тройку лидеров вместе с Татарстаном замыкает Нижегородская область — 87%.

Всего в ПФО на сегодняшний день доля выздоровевших пациентов с коронавирусом составляет 82% от общего числа инфицированных.



Напомним, что с начала пандемии в Татарстане выявили 9 848 случаев коронавируса, в том числе 75 за последние сутки. Выздоровел за сутки 71 татарстанец.



Татьяна Демина