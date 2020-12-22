Ространснадзор: средств, которые направляются на поддержку общественного транспорта, достаточно

И.о. начальника Средне-Волжского управления Ространснадзора Радик Рамазанов прокомментировал просьбу АТП Татарстана субсидировать пассажирские перевозки после инцидентов с горящими автобусами в Казани. По его словам, в Татарстане средств, которые направляются на поддержку общественного транспорта, достаточно.

«Если бы не эти случаи, мы бы работали положительно. Статистика, динамика, она хорошая, но случаи есть. Наверное, тут затронуты более глубинные процессы, мы будем их изучать. Средств, которые направляется на поддержку общественного транспорта, достаточно. Может быть, более эффективно их организовать, может, надо где-то что-то подправлять», — отметил он.

Фото: kzn.ru

Ранее в АТП Татарстана заявили, что из-за пандемии коронавируса автотранспортные предприятия Казани сократили расходы. В техническом состоянии автобусы должны содержаться по регламенту, но для этого нет денежных средств. В Ассоциации считают, что нужно субсидировать пассажирские перевозки, как это делается по всей стране.



Татьяна Леухина