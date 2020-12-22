YouTube стал лидером среди зарубежных платформ по распространению фейков в России

В 2020 году лидером среди интернет-платформ по распространению фейковых новостей стал YouTube.

«Из иностранных платформ большая часть фейковых новостей распространялась видеосервисом YouTube», — цитирует «РИА Новости» пресс-службу Роскомнадзора. В ведомстве отметили, что 60% фейков в этом году связаны с коронавирусом.

Всего в 2020 году Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры принял меры к более 1,6 тыс. сайтам, распространяющим фейковые новости. К 570 из них ограничили доступ.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

В ноябре Роскомнадзор предупредил СМИ и журналистов о возможных блокировках, маркировках и иных ограничениях видеоматериалов на YouTube. Ведомство рекомендовало размещать видео на «платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента».



Татьяна Демина