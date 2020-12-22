В Чистополе ревнивец поджег машину знакомого
За умышленное уничтожение чужого имущества осужден 43-летний житель Чистополя. В суде он признал, что совершил поджог машины знакомого, приревновав к нему свою супругу, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.
Судом установлено, что в ночь совершения преступления, 11 мая 2020 года, обвиняемый находился в нетрезвом состоянии. Автомобиль выгорел полностью, ущерб составил 437 тысяч рублей.
Поджигателя наказали годом лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.ПроисшествияАвтоЭкономикаФинансы Татарстан
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