В Чистополе ревнивец поджег машину знакомого

Фото: "Реальное время"

За умышленное уничтожение чужого имущества осужден 43-летний житель Чистополя. В суде он признал, что совершил поджог машины знакомого, приревновав к нему свою супругу, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Судом установлено, что в ночь совершения преступления, 11 мая 2020 года, обвиняемый находился в нетрезвом состоянии. Автомобиль выгорел полностью, ущерб составил 437 тысяч рублей.

Поджигателя наказали годом лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.