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Происшествия

В Чистополе ревнивец поджег машину знакомого

09:21, 22.12.2020
В Чистополе ревнивец поджег машину знакомого
Фото: "Реальное время"

За умышленное уничтожение чужого имущества осужден 43-летний житель Чистополя. В суде он признал, что совершил поджог машины знакомого, приревновав к нему свою супругу, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.

Судом установлено, что в ночь совершения преступления, 11 мая 2020 года, обвиняемый находился в нетрезвом состоянии. Автомобиль выгорел полностью, ущерб составил 437 тысяч рублей.

Поджигателя наказали годом лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

ПроисшествияАвтоЭкономикаФинансы Татарстан
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