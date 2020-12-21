В России хотят ввести продуктовые карточки для малоимущих

В кабмин с идеей о введении продуктовых карточек и социального питания для малоимущих групп населения из-за подорожания базовых продуктов питания обратилась глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина.



По ее словам, повышение цен на базовые продукты недопустимо в условиях снижения зарплат и роста уровня безработицы. Оглоблина отметила, что заключенное соглашение с предпринимателями по фиксированию цен на подсолнечное масло и сахар будет действовать три месяца, а затем цены «снова будет диктовать рынок», сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявлял, что рост цен на продукты питания в стране связан с конъюнктурой на мировом рынке.

Маргарита Головатенко