Владимир Чагин: в команде «КАМАЗ-мастер» нет паники из-за закрытия границ с Саудовской Аравией перед «Дакаром»

Приостановка международного авиасообщения из-за отмеченной в нескольких странах мутации коронавируса перед стартующим в январе ралли «Дакар» не вызвала панику в команде «КАМАЗ-мастер», сообщил руководитель команды Владимир Чагин.

Хоть границы с Саудовской Аравией закрыты не менее чем на неделю, по словам Чагина, гонку официально не отменили.

«Если организаторы дадут какую-то другую информацию насчет «Дакара», тогда уже будет видно, но сейчас все по-прежнему, команда живет предстоящей гонкой», — приводит его слова ТАСС.



Фото: instagram.com/rusminnikhanov

Ранее Чагин объявлял пилотов, которые примут участие в ралли «Дакар-2021»: это чемпион «Дакара» Андрей Каргинов, победитель ралли «Шелковый путь — 2019» Антон Шибалов, Айрат Мардеев и Дмитрий Сотников.

Маргарита Головатенко