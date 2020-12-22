Исследование: чем казанцам запомнился уходящий 2020 год

Сервис по поиску работы SuperJob опросил казанцев и выяснил, чем им запомнился уходящий год. Так, чаще всего жители с столицы Татарстана называли мероприятия, приуроченные к 100-летию ТАССР — 23%. Благоустройство города оценили 22% (открытие экстрим-парка «Урам», благоустройство придомовых территорий, пешеходных зон). Как ключевое событие этого года 13% опрошенных отметили выборы президента республики. Каждый десятый казанец отметил открытие торгового центра «Kazan.Mall».



6% отметили строительство дорог и развязок, 5% — голосование по поправкам к Конституции, 4% — спортивные события (кубок России по фигурному катанию, первенство Татарстана по фигурному катанию и футболу), столько же респондентов запомнили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и открытие инфекционной больницы.

3% уходящий год запомнился открытием «Школы 21» Сбербанка, 2% отметили присвоение звания Города трудовой доблести.



Фото: pixabay.com

Опрос проводился с 1 по 18 декабря. В нем приняли участие 500 экономически активных жителей Казани старше 18 лет.



В декабре в ходе исследования, проведенного среди 1600 россиян, выяснилось, что 53% опрошенных смогли найти что-то позитивное в уходящем 2020 году, в то время как 41% респондентов сошлись на мнении, что год не принес ничего хорошего.

Маргарита Головатенко