Опрос: для 41% россиян 2020 год стал неудачным

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди 1600 россиян. В ходе исследования выяснилось, что 53% опрошенных смогли найти что-то позитивное в уходящем 2020 году, в то время как 41% респондентов сошлись на мнении, что год не принес ничего хорошего.

Примечательно, что мужчины называли 2020 год плохим чаще, чем женщины, — 45% против 38%.

Для россиян хорошие события 2020 года связаны с личными успехами в работе и учебе, возможностью отдохнуть, пополнением в семье и тем, что удалось не заболеть.

Напомним, ранее SuperJob узнал, сколько казанцы собираются потратить на новогодние праздники.