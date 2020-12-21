Член Общественной палаты РФ заявила, что не предлагала вводить продуктовые карточки для малоимущих

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина рассказала, что не предлагала вводить продуктовые карточки для малоимущих граждан в РФ. Ее инициатива была направлена только на адресную и целевую помощь таким россиянам.

В разговоре с ТАСС она подчеркнула, что речь шла не о введении карточной системы, как в советское время. «Речь идет о целевой помощи малоимущим гражданам, адресной поддержке», — сказала Оглоблина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минпромторг России несколько лет назад уже выступал с предложением оказывать такую поддержку. С ростом безработицы в ОП решили напомнить об этой инициативе.

Кроме того, такая мера поддержки действует в некоторых российских регионах. «В качестве примера она привела фонд продовольствия «Русь», который вместе с Общероссийским народным фронтом помогает тысячам многодетных семей, в которых заработная плата ниже прожиточного минимума. У них есть некая бонусная карта, на которую можно покупать базовые продукты питания в магазинах, вошедших в перечень.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина обратилась в кабмин с идеей о введении продуктовых карточек и социального питания для малоимущих групп населения.



Татьяна Леухина