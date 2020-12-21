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Член Общественной палаты РФ заявила, что не предлагала вводить продуктовые карточки для малоимущих

17:48, 21.12.2020
Член Общественной палаты РФ заявила, что не предлагала вводить продуктовые карточки для малоимущих
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина рассказала, что не предлагала вводить продуктовые карточки для малоимущих граждан в РФ. Ее инициатива была направлена только на адресную и целевую помощь таким россиянам.

В разговоре с ТАСС она подчеркнула, что речь шла не о введении карточной системы, как в советское время. «Речь идет о целевой помощи малоимущим гражданам, адресной поддержке», — сказала Оглоблина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минпромторг России несколько лет назад уже выступал с предложением оказывать такую поддержку. С ростом безработицы в ОП решили напомнить об этой инициативе.

Кроме того, такая мера поддержки действует в некоторых российских регионах. «В качестве примера она привела фонд продовольствия «Русь», который вместе с Общероссийским народным фронтом помогает тысячам многодетных семей, в которых заработная плата ниже прожиточного минимума. У них есть некая бонусная карта, на которую можно покупать базовые продукты питания в магазинах, вошедших в перечень.

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина обратилась в кабмин с идеей о введении продуктовых карточек и социального питания для малоимущих групп населения.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля
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