В Татарстане открыли четыре новых газозаправочных станции

В Заинске сегодня, 21 декабря, открылись четыре газозаправочные станции. В церемонии открытия принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов.

Таким образом, в республике теперь 28 газозаправочных станции. Глава республики отметил, что, несмотря на сложности, возникшие в экономике в связи с пандемией, потребление газа и газомоторного топлива растет. В Татарстане действует программа по переводу техники на газомоторное топливо.

Фото: tatarstan.ru

Минниханов отметил, что использование газомоторного топлива — это еще и экономически целесообразно, передает пресс-служба президента РТ.

Фото: tatarstan.ru

В октябре стало известно, что в Татарстане сокращают финансирование программы строительства 30 газозаправок на 23%, то есть на 3,5 млрд рублей, сроки реализации увеличены до 2023 года. Теперь вместо десяти станций ежегодно планируется запускать в эксплуатацию по семь АЗС.



Татьяна Леухина