Долгожданный ФАП и пожелания: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 12 октября

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Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поздравил с прошедшим днем рождения начальника отдела учета и отчетности исполнительного комитета района Валентину Ганиеву. Судя по кадру, Валентину чествовали на официальном мероприятии.



Глава Дрожжановского района Марат Гафаров пожелал подписчикам хорошей, продуктивной недели, опубликовав ролик в осенними цветами.

«Теплая, солнечная осень», — подписал пост Гафаров.

В Елабуге глава района Рустем Нуриев обсудил с главами сельских поселений программу самообложения.

«Считаю, что необходимо решать капитальные вопросы. Дорогами поможем из бюджета, к решению проблем надо привлекать и инвесторов», — сообщил Нуриев.

Глава Кукморского района Сергей Дмитриев опубликовал фото с открытия нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Аш Бузи. ФАП был построен в рамках национального проекта «Здравоохранение» и является одним из самых востребованных социальных объектов в селе.

