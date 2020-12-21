В Челнах женщина родила за год троих детей

Фото: пресс-служба КДМЦ

В Набережных Челнах женщина за один год стала многодетной матерью. 20 декабря женщина родила третьего ребенка.

Новорожденный получил имя Саид. Мальчик весом 3 590 граммов и ростом 53 сантиметра чувствует себя хорошо.

Интересно то, что ровно 11 месяцев назад женщина родила двойню — маленьких Сафию и Кабира. Таким образом, в рамках одного календарного года она родила троих детей.

По словам врачей, короткие перерывы между родами не столь редкое явление, однако в данном случае челнинка стала многодетной мамой за один только 2020 год, передает «Ютазинская новь».



Ольга Плешкова