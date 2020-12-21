Антивирусник Avast блокирует сайт «Реального времени»: что делать?

Читатели «Реального времени» сообщили, что сайт интернет-газеты периодически оказывался недоступен. По их словам, у них на компьютерах был установлен антивирус Avast.

Выяснилось, что у тех пользователей, у которых модуль сканирования не был обновлен, сайт интернет-газеты попадал в черный список. В итоге читатели не могли зайти на сайт.

В The Avast Support Team «Реальному времени» сообщили о решении проблемы: «Наши специалисты по вирусам работали над этой проблемой, и теперь она решена. Предоставленный веб-сайт больше не обнаруживается Avast.

Мы советуем обновить модуль сканирования и определения вирусов: правый клик по иконке Аваст-приложения -> Обновить.

Приносим свои извинения за неудобства».

Редакция газеты присоединяется к извинениям администрации антивирусника и будет работать над тем, чтобы впредь не допустить таких досадных недоразумений.

Дарья Пинегина