В Казани из-за коронавируса пришлось сдвинуть сроки по капремонту отдельных домов

Летом и осенью этого года сроки по капремонту отдельных домов пришлось серьезно сдвинуть, рассказал на «деловом понедельнике» в мэрии Казани председатель комитета ЖКХ Дмитрий Анисимов.

При замене внутриквартирных коммуникаций жильцы 111 домов не пускали рабочих в свои квартиры по причине соблюдения самоизоляции либо по причине болезни. Сами сотрудники подрядных организаций тоже болели коронавирусом и как минимум на две недели выпадали из рабочего процесса, число заболевших достигло 50% в отдельные периоды, что тоже задерживало работы, сообщил спикер.

Строительный контроль за капремонтом осуществляет МУП «Служба технадзора». Зачастую из десяти сотрудников этого предприятия на рабочих местах оставались только два человека, это привело к задержке приемки актов выполненных работ, в настоящее время эта организация функционирует без выходных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Программу этого года скорректировали, сэкономленные почти 50 млн рублей перераспределили на будущий год.

Капремонт двух домов на Декабристов, 115 и Декабристов, 113 перенесли на следующий год по объективным причинам: на аукцион по одному из них никто не заявился, по другому дому проект был направлен на доработку с учетом пожеланий жителей.

В программу следующего года включили 236 МКД на 2,2 млрд рублей. Состоялись аукционы по 168 домам. При соблюдении всеми участниками запланированных сроков строительно-монтажные работы предполагается начать во второй половине февраля.

В Татарстане по данным на 12 декабря завершено 20 из 31 действующей программы капремонта и модернизации инженерных систем.

