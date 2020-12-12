Минстрой Татарстана сообщил о завершении 20 программ капремонта

В Татарстане на сегодняшний день завершено 20 из 31 действующей программы капремонта и модернизации инженерных систем. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ.



По программам всего удалось отремонтировать 544 объекта социально-культурного назначения, модернизировать 728 объектов и 419,5 км инженерных сетей. В это число не входят многоквартирные жилые дома. В этом году должны быть отремонтированы 1 063 дома, Госжилинспекция приняла 1 004 объекта.

Фото: Госстройнадзор РТ

Ранее сообщалось, что в Татарстане закончили капитальный ремонт более 1 000 многоквартирных домов.