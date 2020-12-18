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В ТЦ «Мега» прошла эвакуация — система сигнализации сработала из-за пыли

18:05, 18.12.2020
В ТЦ «Мега» прошла эвакуация — система сигнализации сработала из-за пыли
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В казанском ТЦ «Мега» сегодня вечером прошла эвакуация. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о сработке автоматической сигнализации поступило в 17.37. Администрация комплекса самостоятельно организовала эвакуацию сотрудников и посетителей.

По словам представителей комплекса, пожарная сигнализация сработала из-за пыли.

Последний раз эвакуация в «Меге» была 4 декабря. Прибывшие на место пожарные установили, что в складском помещении торгового центра произошло короткое замыкание. Дальнейшего возгорания не последовало.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбщество Татарстан
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