В ТЦ «Мега» прошла эвакуация — система сигнализации сработала из-за пыли

В казанском ТЦ «Мега» сегодня вечером прошла эвакуация. В результате инцидента пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ.

Сообщение о сработке автоматической сигнализации поступило в 17.37. Администрация комплекса самостоятельно организовала эвакуацию сотрудников и посетителей.

По словам представителей комплекса, пожарная сигнализация сработала из-за пыли.

Последний раз эвакуация в «Меге» была 4 декабря. Прибывшие на место пожарные установили, что в складском помещении торгового центра произошло короткое замыкание. Дальнейшего возгорания не последовало.



Татьяна Леухина