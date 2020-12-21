В Казани за этот год отремонтировали 276 многоквартирных домов

За 2020 год в Казани провели капитальный ремонт 276 многоквартирных домов, в которых проживает почти 68 тыс. человек. На эти цели было направлено 2,2 млрд рублей, сообщил на «деловом понедельнике» в мэрии председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Анисимов. На данный момент физический объем капитального ремонта выполнен на 99,96%.

Было отмечено, что из-за распространения коронавируса на два месяца сдвинулись сроки проведения аукционов по определению подрядчиков. Также некоторые жители отказывались пускать в квартиры строителей для замены внутриквартирных инженерных коммуникаций, что стало причиной оттягивания сроков по ряду объектов. Из-за этого было принято решение о продлении сроков выполнения работ: сезонных видов — до 30 сентября, основных видов работ — до 30 октября.

Фото: kzn.ru

Ранее сообщалось, что в Татарстане закончили капитальный ремонт более 1 000 многоквартирных домов.