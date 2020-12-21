Глава СВР: «Одно успокаивает, что эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят»

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью телеканалу «Звезда» рассказал о своем отношении к предательству. Он также сообщил, что в своей карьере сталкивался с предателями.

«В моей личной профессиональной карьере на моем пути тоже встретился предатель. Но одно успокаивает, что эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят», — сказал Нарышкин.

Он высказал свои предположения о том, почему агенты спецслужб становятся перебежчиками.

Раскрывать свою собственную историю столкновения с предательством он не стал: «Ну предатель есть предатель. Ну что о нем рассказывать? Он недостоин этого».

Напомним, в сентябре 2019 года Нарышкин приезжал в Казань на саммит служб внешней безопасности стран СНГ. На этом заседании он рассказывал об опасности международного терроризма и «высоком конфликтном потенциале».